В Краснодарском крае быстрее всего растет число предприятий, негативно влияющих на атмосферу
На Кубани выросло число предприятий, негативно влияющих на атмосферу, но уменьшилось количество вредных выбросов
Среди субъектов РФ Краснодарский край стал лидером по приросту предприятий, оказывающих негативное воздействие на атмосферу. Об этом пишет «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на исследование FinExpertiza.
В 2023 году на Кубани количество предприятий, загрязняющих воздух, выросло на 2 тыс. При этом на 17% уменьшилось количество вредных промышленных выбросов. По этому показателю регион занял девятое место. Худшую динамику по увеличению выбросов продемонстрировала Адыгея. Показатель увеличился на 121%, до 18,5 тыс. тонн.
На втором месте рейтинга по числу вредных для атмосферы предприятий находится Ростовская область. Там рост числа компаний почти вдвое меньше, чем на Кубани — их стало больше на 1,1 тыс.
Как писали Юга.ру, глава Росприроднадзора назвала Краснодарский край одним из самых загрязненных регионов России.