В Краснодарском крае быстрее всего растет число предприятий, негативно влияющих на атмосферу

Среди субъектов РФ Краснодарский край стал лидером по приросту предприятий, оказывающих негативное воздействие на атмосферу. Об этом пишет «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

В 2023 году на Кубани количество предприятий, загрязняющих воздух, выросло на 2 тыс. При этом на 17% уменьшилось количество вредных промышленных выбросов. По этому показателю регион занял девятое место. Худшую динамику по увеличению выбросов продемонстрировала Адыгея. Показатель увеличился на 121%, до 18,5 тыс. тонн.

На втором месте рейтинга по числу вредных для атмосферы предприятий находится Ростовская область. Там рост числа компаний почти вдвое меньше, чем на Кубани — их стало больше на 1,1 тыс.

Как писали Юга.ру, глава Росприроднадзора назвала Краснодарский край одним из самых загрязненных регионов России.