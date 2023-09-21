В Краснодарском крае быстрее всего растет число предприятий, негативно влияющих на атмосферу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

На Кубани выросло число предприятий, негативно влияющих на атмосферу, но уменьшилось количество вредных выбросов

Среди субъектов РФ Краснодарский край стал лидером по приросту предприятий, оказывающих негативное воздействие на атмосферу. Об этом пишет «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

В 2023 году на Кубани количество предприятий, загрязняющих воздух, выросло на 2 тыс. При этом на 17% уменьшилось количество вредных промышленных выбросов. По этому показателю регион занял девятое место. Худшую динамику по увеличению выбросов продемонстрировала Адыгея. Показатель увеличился на 121%, до 18,5 тыс. тонн.

На втором месте рейтинга по числу вредных для атмосферы предприятий находится Ростовская область. Там рост числа компаний почти вдвое меньше, чем на Кубани —  их стало больше на 1,1 тыс. 

Как писали Юга.ру, глава Росприроднадзора назвала Краснодарский край одним из самых загрязненных регионов России.

Рейтинги Экология

Новости

В Краснодарском крае быстрее всего растет число предприятий, негативно влияющих на атмосферу
В Краснодаре пройдет фестиваль документального кино
В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Майкла Джексона
Продажи туров на Кавминводы выросли на 15-20%. В санаториях почти не осталось свободных мест
В Сочи дольщицу проблемного ЖК обвиняют в вымогательстве у инвестора
Из Крыма в Сочи запустят дополнительный поезд

Лента новостей

Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
14 сентября, 14:41
Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
Праздник кубанского риса
16 сентября, 18:40 Реклама
Праздник кубанского риса
Ростсельмаш представил под Краснодаром лучшую технику для уборки урожая
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
15 сентября, 08:15
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
7 главных культурных событий осени в Краснодаре

Реклама на сайте