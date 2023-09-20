Из Крыма в Сочи запустят дополнительный поезд
«Гранд Сервис Экспресс» назначит дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер
Поезд будет ходить в дополнении к уже назначенному маршруту №315/316. Таким образом, осенью вагоны из Симферополя в Адлер станут курсировать почти каждый день. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
В первый рейс поезд отправится из Симферополя 3 октября, а из Адлера — 4 октября.
По осеннему расписанию в Крым продолжат курсировать поезда:
- №27/28 Москва — Симферополь (ежедневно);
- №159/160 Москва — Симферополь (ежедневно);
- №177/178 или 175/176 Москва — Симферополь (ежедневно, кроме определенных дат);
- №91/92 Москва Севастополь (до 4 ноября через день, далее ежедневно);
- №173/174 Москва — Евпатория (до 4 ноября через день);
- №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь (ежедневно);
- №75/76 Омск — Симферополь (2 раза в неделю);
- № 425/426 Кисловодск — Симферополь (через день);
- № 141/142 Пермь — Симферополь (раз в неделю, с 10 октября — два раза в неделю);
- № 395/396 Волгоград — Симферополь (через день).
С 10 декабря 2023 года начнет действовать новое расписание.
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