В Краснодаре осудят директора компании, который завысил стоимость ремонта школы на 9 млн рублей

Краснодарский бизнесмен может получить до 10 лет лишения свободы за мошенничество с бюджетными деньгами

Краснодарские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бизнесмена из Курганинского района. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

По данным следствия, обвиняемый являлся директором управляющей компании. Он заключил муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ одной из школ станицы Старокорсунской. В акте приемки мужчина завысил стоимость использованных материалов и указал неверные данных об объемах работ.