В Краснодаре осудят директора компании, который завысил стоимость ремонта школы на 9 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Краснодарский бизнесмен может получить до 10 лет лишения свободы за мошенничество с бюджетными деньгами

Краснодарские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бизнесмена из Курганинского района. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

По данным следствия, обвиняемый являлся директором управляющей компании. Он заключил муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ одной из школ станицы Старокорсунской. В акте приемки мужчина завысил стоимость использованных материалов и указал неверные данных об объемах работ. 

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В результате ущерб бюджету Краснодара составил 9,4 млн рублей. На имущество обвиняемого наложили арест. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре субподрядчика обвинили в краже 10 млн рублей на строительстве ливневок.

Краснодар Полиция Суд

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