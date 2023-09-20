В Краснодаре осудят директора компании, который завысил стоимость ремонта школы на 9 млн рублей
Краснодарский бизнесмен может получить до 10 лет лишения свободы за мошенничество с бюджетными деньгами
Краснодарские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бизнесмена из Курганинского района. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.
По данным следствия, обвиняемый являлся директором управляющей компании. Он заключил муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ одной из школ станицы Старокорсунской. В акте приемки мужчина завысил стоимость использованных материалов и указал неверные данных об объемах работ.
Читайте также:
В результате ущерб бюджету Краснодара составил 9,4 млн рублей. На имущество обвиняемого наложили арест. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре субподрядчика обвинили в краже 10 млн рублей на строительстве ливневок.