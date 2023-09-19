На Фестивале адыгейского сыра Кумпилов рассказал журналистам о развитии туризма
XII Фестиваль адыгейского сыра 16 и 17 сентября на Даховской поляне посетили федеральные и региональные СМИ
Гости мероприятия могли прочувствовать атмосферу праздника, увидеть выступления творческих коллективов региона, презентацию объединения всадников Адыгеи «Шыу Хасэ», посетить мастер-классы по изготовлению адыгейского сыра и народным ремеслам, подворья муниципалитетов республики и поучаствовать в конкурсах и викторинах.
Журналисты наблюдали одно из ярких событий фестиваля — фиксации рекорда России по числу людей, одновременно поедающих адыгейский сыр.
Во время фестиваля журналисты смогли пообщаться с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Он поблагодарил их за освещение фестиваля.
Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек:
«Для нас это знаковое событие. Мы уже 12-й год проводим этот фестиваль. В 2022 году мероприятие за два дня посетили 30 тысяч человек. Желающих очень много, поэтому мы подготовим новую площадку, на которой могли бы все поместиться. На фестиваль приезжают гости со всей страны. Значит, нас узнают, узнают адыгейский сыр, его любят», — сказал Кумпилов.
Журналисты спрашивали о развитии экокурорта «Лагонаки». Кумпилов ответил, что Адыгея идет в графике согласно дорожной карте проекта. Он пояснил, что все эти проекты увязываются в общую концепцию развития Адыгеи.
«Мы хотим привлечь гостей за счет развития туризма, в том числе — событийного, как наш фестиваль. Также мы развиваем и культуру Адыгеи. Активно развиваются учреждения культуры, такие как Симфонический оркестр Государственной филармонии Адыгеи, Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей», Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль» имени А. В. Шипитько, Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс». В перспективе все учреждения и коллективы должны работать и на событийный туризм», — сказал Кумпилов.
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«В идеале туристы, которые приедут в Адыгею, смогут днем покататься на лыжах, а вечером посетить концерт. Мы отрабатываем много тем по событийному туризму. Адыгея востребована, у нас уникальная природа, климат и люди. Все это позволяет уверенно смотреть в завтрашний день», — подытожил Кумпилов.
После завершения фестиваля журналисты поделились впечатлениями.
«Фестиваль этого года был наиболее комфортным из всех. Власти учитывают отзывы гостей, и в этом году, к примеру, очень ответственно подошли к организации парковок у поляны. Сотрудники ГИБДД в течение всех двух дней регулировали движение, помогали пешеходам. Казалось бы, это не самое главное, но это первое впечатление о заботе организаторов», — сказала Валерия Врубель из «Интерфакс-Юг».
«Я впервые побывала на таком масштабном мероприятии, как Фестиваль адыгейского сыра. Много красивых людей, разнообразие адыгейского сыра, яркие выступления артистов — впечатлений набралась на целый год. Я много где побывала — мне есть с чем сравнивать. Считаю, что фестивали — важнейшая часть пропаганды культуры. Его особенность в многоформатности, которую удалось показать организаторам. Мастер-классы по народным ремеслам, конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, концерты и много-много вкусных угощений. Поистине народное гулянье», — сказала Ума Саадуева из «АиФ Дагестан»/«Северный Кавказ».