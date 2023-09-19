На Фестивале адыгейского сыра Кумпилов рассказал журналистам о развитии туризма

Во время фестиваля журналисты смогли пообщаться с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Он поблагодарил их за освещение фестиваля.

«Для нас это знаковое событие. Мы уже 12-й год проводим этот фестиваль. В 2022 году мероприятие за два дня посетили 30 тысяч человек. Желающих очень много, поэтому мы подготовим новую площадку, на которой могли бы все поместиться. На фестиваль приезжают гости со всей страны. Значит, нас узнают, узнают адыгейский сыр, его любят», — сказал Кумпилов.

Журналисты спрашивали о развитии экокурорта «Лагонаки». Кумпилов ответил, что Адыгея идет в графике согласно дорожной карте проекта. Он пояснил, что все эти проекты увязываются в общую концепцию развития Адыгеи.

«Мы хотим привлечь гостей за счет развития туризма, в том числе — событийного, как наш фестиваль. Также мы развиваем и культуру Адыгеи. Активно развиваются учреждения культуры, такие как Симфонический оркестр Государственной филармонии Адыгеи, Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей», Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль» имени А. В. Шипитько, Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс». В перспективе все учреждения и коллективы должны работать и на событийный туризм», — сказал Кумпилов.