Онлайн-трансляцию Фестиваля адыгейского сыра от «Ростелеком» посмотрели около 50 тысяч человек

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Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

«Ростелеком» второй год подряд выступил цифровым партнером и обеспечил возможность интернет-трансляции на Фестивале адыгейского сыра

Технические специалисты компании проложили оптический кабель 1 Гбит/с к площадке Фестиваля на Даховской поляне. Онлайн-трансляцию посмотрели около 50 тысяч человек. 

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Сотрудники «Ростелекома» протестировали работоспособность канала связи, организованного для онлайн-трансляции. Во время пробного включения сигнал был стабильным и обеспечивал оптимальную скорость передачи данных.

«Ростелеком» обладает большим опытом по организации каналов связи для трансляции значимых мероприятий. Благодаря тому, что ранее «Ростелеком» реализовал в Адыгее программу по устранению цифрового неравенства и обеспечил доступом в интернет малые населенные пункты, мы смогли за короткое время проложить оптический кабель от точки доступа в станице Даховской к площадке Фестиваля и обеспечили возможность трансляции в интернете», — отметил директор краснодарского филиала «Ростелеком» Сергей Поляков.

Помимо интернет-трансляции провайдер организовал зону Wi-Fi, а также разработал чат-бот с викториной на тему истории Адыгеи. Участники, которые ответили правильно на вопросы, получили бесплатную подписку на платформу «Лицей» и онлайн-кинотеатр Wink.

«Возможность трансляции праздника имела большое значение. Нам очень важно, чтобы все, кто не смог посетить событие, приобщились к нашему празднику и оценили его красоту, гостеприимство адыгов и гастрономические изыски нашей национальной кухни», — отметил зампредседателя кабинета министров Адыгеи Махмуд Тлехас.

Интернет-трансляцию фестиваля можно посмотреть здесь.

Ранее Юга.ру писали, что Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек. Организаторы обещают расширить площадку в ближайшие годы.

Продукты питания Ростелеком Фестивали

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Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек. Организаторы обещают расширить площадку в ближайшие годы

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