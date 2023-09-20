В Краснодаре пройдет Фестиваль цветов от музея Коваленко
Художественный музей имени Ф. А. Коваленко организует в Краснодаре Фестиваль цветов
Фестиваль цветов состоится 24 сентября рядом с Пушкинской площадью на Красной, 11 в Музейном дворике.
В программе фестиваля:
- мастер-классы;
- арт-импровизация «Живопись и музыка» от художника Светланы Захарюк в сопровождении саксофониста Евгения Качана;
- выставка-продажа букетов и композиций от флористов;
- показ модельной школы Sagan;
- скульптурная композиция от Алексея Кашанова;
- цветочное шоу от Дмитрия Скутина;
- лекция про цветы и дизайн одежды от Ольги Казаковой;
- интерактивная программа «Язык цветов. Цветы и их символика в живописи»;
- ремесленные изделия от мастеров декоративно-прикладного искусства;
- музыкальное сопровождение от диджеев Andy, Pacific Planet, Nuclear Den’s;
- выступления музыкальных групп Mitura, Vesnakrasna;
- 3D фотозона — Bullet Time.
Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:30. Вход на фестиваль свободный.
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