В Краснодаре пройдет Фестиваль цветов от музея Коваленко

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

Художественный музей имени Ф. А. Коваленко организует в Краснодаре Фестиваль цветов

Фестиваль цветов состоится 24 сентября рядом с Пушкинской площадью на Красной, 11 в Музейном дворике.

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В программе фестиваля:

  • мастер-классы;
  • арт-импровизация «Живопись и музыка» от художника Светланы Захарюк в сопровождении саксофониста Евгения Качана;
  • выставка-продажа букетов и композиций от флористов;
  • показ модельной школы Sagan;
  • скульптурная композиция от Алексея Кашанова;
  • цветочное шоу от Дмитрия Скутина;
  • лекция про цветы и дизайн одежды от Ольги Казаковой;
  • интерактивная программа «Язык цветов. Цветы и их символика в живописи»;
  • ремесленные изделия от мастеров декоративно-прикладного искусства;
  • музыкальное сопровождение от диджеев Andy, Pacific Planet, Nuclear Den’s;
  • выступления музыкальных групп Mitura, Vesnakrasna;
  • 3D фотозона — Bullet Time.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:30. Вход на фестиваль свободный.

Как писали ранее Юга.ру, в Геленджике 23 и 24 сентября покажут уличные представления.

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