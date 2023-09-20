В Краснодаре пройдет Фестиваль цветов от музея Коваленко

Художественный музей имени Ф. А. Коваленко организует в Краснодаре Фестиваль цветов

Фестиваль цветов состоится 24 сентября рядом с Пушкинской площадью на Красной, 11 в Музейном дворике.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:30. Вход на фестиваль свободный.



Как писали ранее Юга.ру, в Геленджике 23 и 24 сентября покажут уличные представления.