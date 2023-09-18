В Геленджике в разгар бархатного сезона покажут уличные представления

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Геленджика https://t.me/adm_gelen/8778
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Геленджика https://t.me/adm_gelen/8778

Шесть театральных групп выйдут на улицы Геленджика 23 и 24 сентября

На улицах Геленджика 23 и 24 сентября выступят шесть театральных групп. Они покажут представления на пяти сценических площадках. Об этом сообщает мэрия курорта.

В Краснодаре пройдут гастроли Кировского драмтеатра:

Гости и жители города увидят творческие коллективы:

  • «Саквояж» из Сочи;
  • «Мягкий знак» из Севастополя;
  • театр на ходулях из Евпатории;
  • артисты из Белореченска,
  • «Чудо» из Астрахани;
  • «Ларамбла» из Ростова-на-Дону.

Посмотреть уличные представления можно будет на Лермонтовской и Центральной площадях, на набережной между этими площадями, у Курзала, а также на участке набережной между Курзалом и Центральной площадью.

Напомним, что с 30 сентября по 1 октября в Геленджике пройдет тематический свадебный забег.

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