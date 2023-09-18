В Геленджике в разгар бархатного сезона покажут уличные представления
Шесть театральных групп выйдут на улицы Геленджика 23 и 24 сентября
На улицах Геленджика 23 и 24 сентября выступят шесть театральных групп. Они покажут представления на пяти сценических площадках. Об этом сообщает мэрия курорта.
В Краснодаре пройдут гастроли Кировского драмтеатра:
Гости и жители города увидят творческие коллективы:
- «Саквояж» из Сочи;
- «Мягкий знак» из Севастополя;
- театр на ходулях из Евпатории;
- артисты из Белореченска,
- «Чудо» из Астрахани;
- «Ларамбла» из Ростова-на-Дону.
Посмотреть уличные представления можно будет на Лермонтовской и Центральной площадях, на набережной между этими площадями, у Курзала, а также на участке набережной между Курзалом и Центральной площадью.
Напомним, что с 30 сентября по 1 октября в Геленджике пройдет тематический свадебный забег.
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