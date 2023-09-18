В Геленджике в разгар бархатного сезона покажут уличные представления

На улицах Геленджика 23 и 24 сентября выступят шесть театральных групп. Они покажут представления на пяти сценических площадках. Об этом сообщает мэрия курорта.

Гости и жители города увидят творческие коллективы:

«Саквояж» из Сочи;

«Мягкий знак» из Севастополя;

театр на ходулях из Евпатории;

артисты из Белореченска,

«Чудо» из Астрахани;

«Ларамбла» из Ростова-на-Дону.

Посмотреть уличные представления можно будет на Лермонтовской и Центральной площадях, на набережной между этими площадями, у Курзала, а также на участке набережной между Курзалом и Центральной площадью.



Напомним, что с 30 сентября по 1 октября в Геленджике пройдет тематический свадебный забег.