Театры Кубани и Москвы покажут 22 новых спектакля в Усть-Лабинске

Фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаска представил театральную программу фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость» 30 сентября и 1 октября

На фестивале в Усть-Лабинске состоятся 22 театральные премьеры — иммерсивные уличные представления по кубанским быличкам, постановки по казачьим сказкам, вербатим о кубанском селе и детский кукольный спектакль по сказке Алексея Толстого. Центральная улица Усть-Лабинска станет сценой грандиозного спектакля-променада «Театр ужасов» в постановке театра РАМТ. Актер Никита Ефремов проведет зрителей по городу, населенному нечистой силой. Зрители станут полноценными участниками спектаклей по кубанским быличкам и смогут погулять на свадьбе, расколдовать корову, найти цветок папоротника, спастись от русалок и помочь казаку победить лихо одноглазое, а солдату — справиться с домовым.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

В Александровской крепости, Доме культуры и в парке у озера Копытце покажут эскизы спектаклей по казачьим народным сказкам «Рысенька», «Коза-дереза», «Митяй — казак бесстрашный» и «Огненный змей». Специально для фестиваля их подготовили московские режиссеры и артисты театров Краснодара, Туапсе, Сочи, Таганрога и Кабардинки. Гости фестиваля первыми увидят смешные, страшные и оригинальные постановки, которые в будущем могут войти в репертуары южных театров. Среди авторов эскизов — режиссеры Ярослав Женеверов, Дмитрий Мульков, Екатерина Петрова-Вербич, драматурги Александр Тюжин, Виктория Костюкевич, Светлана Баженова и другие.

Самой необычной театральной премьерой фестиваля станет документальный спектакль о кубанском селе «Як це було?». В августе студийцы краснодарского театра «Шардам» и участники творческого объединения «Аврора читает» побывали в экспедиции по кубанским хуторам и станицам, где исследовали фольклор, общались с бабушками и дедушками и записывали их истории о прошлом — детстве, семейных традициях, приметах и поверьях. Это путешествие превратилось в спектакль-вербатим, на основе 50 часов интервью с 20 людьми из 11 деревень. Спектакль покажут в Александровской крепости на берегу Кубани.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

В городском парке расположится детский кукольный театр со спектаклем «Кот Васька» по мотивам сказки Алексея Толстого о старом коте, который просит колдунью вернуть ему зубы. Сцена, декорации и кукольные персонажи спектакля созданы специально для фестиваля. Рассказчик будет играть на балалайке, а дети и взрослые — выполнять его задания, чтобы помочь главному герою преодолеть все трудности. Куклы для спектакля сваляны из шерсти по авторским эскизам мастерицы Марины Теплинской.

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