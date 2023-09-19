На фестивале в Сочи 350 архитекторов обсудят проект нового генплана города-курорта
В Сочи на фестивале «ЭкоБерег 2023» обсудят проект генерального плана города
В Сочи с 21 по 23 сентября пройдет XII Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег 2023». В мэрии курорта сообщают, что он направлен на развитие современных береговых пространств.
В ходе фестиваля около 350 архитекторов из разных регионов России примут участие в обсуждении генерального плана Сочи. Документ планируют принять осенью 2023 года. Сейчас проект проходит процедуру согласования с региональными и федеральными структурами.
«Будут подведены итоги Всероссийского открытого конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции формирования морского рекреационного комплекса «Южный Риф» в Адлерском районе. Участники предложили проекты для преображения приморских территорий и повышения их туристического потенциала», — указано в сообщении.
Напомним, в Сочи 15 октября заработают платные муниципальные парковки. Подробнее об этом Юга.ру писали здесь.