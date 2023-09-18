В Краснодаре больше 70 спасателей тушат пожар на территории склада

В Краснодаре произошел пожар на площади 500 кв. м

На Ростовском шоссе в Краснодаре днем 18 сентября произошел большой пожар. В МЧС региона сообщили о возгорании склада площадью 500 кв.м.

В МЧС сообщили, что к ликвидации пожара привлекли 71 спасателя и 26 единиц техники. В 14:21 ведомство сообщило о ликвидации открытого горения.