В Краснодаре больше 70 спасателей тушат пожар на территории склада

Краснодарский край

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  • © скриншот видео МЧС России по Краснодарскому краю
    © скриншот видео МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодаре произошел пожар на площади 500 кв. м

На Ростовском шоссе в Краснодаре днем 18 сентября произошел большой пожар. В МЧС региона сообщили о возгорании склада площадью 500 кв.м.

В МЧС сообщили, что к ликвидации пожара привлекли 71 спасателя и 26 единиц техники. В 14:21 ведомство сообщило о ликвидации открытого горения.

Напомним, 18 сентября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности. 17 сентября в Анапе произошел пожар на площади 800 кв.м.

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В Краснодаре больше 70 спасателей тушат пожар на территории склада
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