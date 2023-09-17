Главный тренер ФК «Сочи» Дмитрий Хохлов покинет свой пост

Пресс-служба ФК «Сочи» 17 сентября сообщила , что Дмитрий Хохлов уходит с поста главного тренера команды. Контракт со специалистом будет расторгнут по обоюдному согласию.

«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — сказано в официальном сообщении.



Дмитрий Хохлов провел с клубом 19 официальных матчей. Как сообщает «Ъ-Кубань», под его руководством команда одержала пять побед и потерпела 12 поражений.



Теперь ФК «Сочи» будет тренировать Александр Точилин. Он уже возглавлял команду в сезонах 2018/19 и 2019/20 годов, а после работал помощником в штабе Хохлова.



Напомним, Дмитрий Хохлов стал тренером ФК «Сочи» в апреле 2023 года. Тогда его назначили на место Курбана Бердыева.

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