Главный тренер ФК «Сочи» Дмитрий Хохлов покинет свой пост

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Сочи» по обоюдному согласию расторгнет контракт с главным тренером Дмитрием Хохловым

Пресс-служба ФК «Сочи» 17 сентября сообщила, что Дмитрий Хохлов уходит с поста главного тренера команды. Контракт со специалистом будет расторгнут по обоюдному согласию.

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«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — сказано в официальном сообщении.

Дмитрий Хохлов провел с клубом 19 официальных матчей. Как сообщает «Ъ-Кубань», под его руководством команда одержала пять побед и потерпела 12 поражений.

Теперь ФК «Сочи» будет тренировать Александр Точилин. Он уже возглавлял команду в сезонах 2018/19 и 2019/20 годов, а после работал помощником в штабе Хохлова.

Напомним, Дмитрий Хохлов стал тренером ФК «Сочи» в апреле 2023 года. Тогда его назначили на место Курбана Бердыева. 

Ранее Юга.ру писали, что нападающий ФК «Краснодар» будет играть за греческий клуб.

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