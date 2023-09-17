В Краснодаре погиб мальчик от удара током на железной дороге

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило , что в Краснодаре вечером 16 сентября от удара током погиб 14-летний мальчик. Это произошло на восьмом километре железнодорожного пути станции «Пашковская».

Чтобы сократить путь, подросток, находясь у несанкционированного перехода, попытался перелезть через грузовой вагон. Забравшись на крышу, он получил удар электрической дугой от контактной электросети и скончался на месте.



Следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Устанавливаются обстоятельства происшествия.