Уралсиб запустил «горячую линию» для клиентов в рейтинге Банки.ру

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YESSo
Краснодарский край

Распечатать

  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил «горячую линию» для поддержки клиентов в народном рейтинге Банки.ру

На «горячей линии» можно получить ответ от эксперта банка по качеству обслуживания и другим темам. На вопросы клиентов ответит начальник управления клиентского опыта и развития сети Уралсиба Марина Бабина.

Читайте также:

Задать вопрос эксперту можно с помощью веб-формы на сайте.

Напомним, что Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».

Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

Банки Деньги Рейтинги Уралсиб Экономика

Новости

«Полигон должен быть закрыт». Губернатор Кубани посмотрел на свалку в Полтавской и пообщался с жителями станицы
В Краснодаре из-за ремонта временно изменят схему движения восьми трамвайных маршрутов
Краснодарский край занял второе место в России по вводу жилья в 2023 году
Росстат опубликовал данные о ценах на бензин. Среди южных регионов лидирует Крым
Жители Геленджика останутся без воды еще на день
В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм «Чебурашка»

Лента новостей

Реклама на сайте