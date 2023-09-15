Уралсиб запустил «горячую линию» для клиентов в рейтинге Банки.ру

На «горячей линии» можно получить ответ от эксперта банка по качеству обслуживания и другим темам. На вопросы клиентов ответит начальник управления клиентского опыта и развития сети Уралсиба Марина Бабина.

Задать вопрос эксперту можно с помощью веб-формы на сайте.



Напомним, что Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».



Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам.