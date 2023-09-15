Уралсиб запустил «горячую линию» для клиентов в рейтинге Банки.ру
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YESSo
Банк Уралсиб запустил «горячую линию» для поддержки клиентов в народном рейтинге Банки.ру
На «горячей линии» можно получить ответ от эксперта банка по качеству обслуживания и другим темам. На вопросы клиентов ответит начальник управления клиентского опыта и развития сети Уралсиба Марина Бабина.
Задать вопрос эксперту можно с помощью веб-формы на сайте.
Напомним, что Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».
Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.
Сегодня, 08:15Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
7 главных культурных событий осени в Краснодаре