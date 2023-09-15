В Краснодаре из-за ремонта временно изменят схему движения восьми трамвайных маршрутов

С 15 по 18 сентября в Краснодаре изменится маршрут у трамваев №1, 2, 3, 8, 15, 20, 21, 22

От конечных остановок на улицах Петра Метальникова и Декабристов эти трамваи с улицы Садовой поедут по улице Коммунаров. Это связано с ремонтом на трамвайном узле на улицах Садовая — Дмитриевская Дамба — Горького, сообщает мэрия Краснодара.

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