В Краснодаре из-за ремонта временно изменят схему движения восьми трамвайных маршрутов

Краснодарский край

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  • Трамвай №3 на улице Горького © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Трамвай №3 на улице Горького © Фото Марины Солошко, Юга.ру

С 15 по 18 сентября в Краснодаре изменится маршрут у трамваев №1, 2, 3, 8, 15, 20, 21, 22

От конечных остановок на улицах Петра Метальникова и Декабристов эти трамваи с улицы Садовой поедут по улице Коммунаров. Это связано с ремонтом на трамвайном узле на улицах Садовая — Дмитриевская Дамба — Горького, сообщает мэрия Краснодара.

В Краснодаре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте:

С 15 по 18 сентября:

  • рейс маршрута №1 проследует в 22:41 от улицы Декабристов по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную и далее в Восточное депо;
  • рейсы маршрута №2 проследуют в 22:36 и в 23:02 от улицы Декабристов по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя на ж/д вокзал «Краснодар-I» и далее в Западное депо;
  • рейс маршрута №3 проследует в 22:36 от конечной остановки улицы Декабристов по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького и далее в Западное депо;
  • рейс маршрута №8 проследует в 23:10 от конечной остановки на улице Петра Метальникова через Коммунаров, Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную и далее в Восточное депо;
  • рейсы маршрута №15 проследуют в 22:15 и в 22:40 от конечной остановки на улице Петра Метальникова по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя на ж/д вокзал «Краснодар-I» и далее в Западное депо;
  • рейс маршрута №20 проследует в 22:31 от конечной остановки на улице Декабристов через Коммунаров, Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную и далее в Восточное депо;
  • рейсы маршрута №21 проследуют в 22:07, 22:27, 22:46, 23:12 от конечной остановки на улице Петра Метальникова по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького и далее в Западное депо;
  • рейс маршрута №22 проследует в 22:38 от конечной остановки на улице Петра Метальникова через Коммунаров, Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную и далее в Восточное депо.

Вечером 16 и 17 сентября:

  • последний рейс маршрута №3 в 22:18 от конечной остановки на улице Толбухина проследует по маршруту до Горького, далее — по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевская Дамба, Горького. А рейс в 22:33 от конечной остановки на улице Декабристов проследует по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького и далее в Западное депо;
  • рейс маршрута №2 в 22:51 от улицы Декабристов проследует по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя на ж/д вокзал «Краснодар-I» и далее в Западное депо;
  • рейс маршрута №8 в 23:02 от конечной остановки на улице Петра Метальникова проследует через Коммунаров, Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную и далее в Восточное депо;
  • рейсы маршрутов №15 в 22:30 и в 22:56 от конечной остановки на улице Петра Метальникова будут следовать по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя на ж/д вокзал «Краснодар-I» и далее в Западное депо;
  • рейсы маршрутов №21 в 22:27, 23:11 от конечной остановки на улице Петра Метальникова проследуют по Коммунаров через Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького и далее в Западное депо;
  • рейс маршрута №22 в 22:45 от конечной остановки на улице Петра Метальникова проследует через Коммунаров, Кооперативный рынок, Гоголя, Железнодорожную и далее в Восточное депо.

С 16 по 18 сентября:

  • рейс №3 от конечной остановки на улице Толбухина отправится до Горького, далее — по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Садовой и продолжит движение по маршруту. В обратном направлении оно не меняется;
  • рейс №21 при движении из Юбилейного микрорайона будет следовать до Горького, далее — по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Садовой и продолжит движение по маршруту. В обратном направлении оно меняется.

Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону 8(861) 262-51-15.

Напомним, что в Краснодаре 11 сентября появились новые «географические» трамваи.

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