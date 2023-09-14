В Геленджике, Новороссийске и Крымске отключат воду из-за аварии на Троицком водопроводе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 сентября в Геленджике, Новороссийске и Крымске не будет воды из-за аварии на Троицком магистральном водоводе

На Троицком магистральном водоводе произошла авария. Чтобы устранить поломку, водоснабжение отключат абонентам «Кубаньводкомплекс» в Геленджике, Новороссийске и Крымске. 

Воду в городах отключат в 10:00. Ориентировочное время работ составит 18 часов. Ресурс появится в домах не позже 10:00 15 сентября. 

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Некоторые жители Крымска писали, что воду отключили еще вечером 13 сентября. В администрации района сказали, что ресурс не отключали. Из-за большого разбора воды пропало давление. 

В Новороссийске в зону отключения попадут несколько районов. Посмотреть полный список можно здесь. В Геленджике воды не будет у жителей трех районов. Карта отключения есть здесь.

Ранее Юга.ру писали, что из-за ремонта на водоводе без воды остались жители нескольких районов Сочи.

Аварии Водоснабжение Геленджик Крымский район Новороссийск

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В Геленджике, Новороссийске и Крымске отключат воду из-за аварии на Троицком водопроводе
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