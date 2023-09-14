В Краснодаре запустили проект по профориентации для детей с особенностями развития

Краснодарский край

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  • © Фото Аrthur Нidden, ru.freepik.com
    © Фото Аrthur Нidden, ru.freepik.com

В Краснодаре запустили проект по профориентации и адаптации ко взрослой жизни детей из реабилитационных центров и из семей, находящихся в социально уязвимом положении

В проекте примут участие 20 подростков от 15 до 18 лет. В течение четырех месяцев они пройдут обучение по специальной программе. Она включает тренинги, встречи с экспертами, онлайн-обучение, а также трудовую практику в магазинах «Магнит Косметик» в течение двух месяцев. За стажировку участники получат зарплату. 

«Магнит Life» — проект по адаптации и профессиональной ориентации детей от 15 лет, находящихся под опекой государства, а также воспитанников социальных учреждений и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

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Впервые проект был запущен в 2022 году в Москве. В нем приняли участие 15 подростков. В 2023 году обучение и стажировку по программе прошли около 100 детей в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Мы продолжаем масштабировать наш проект и сегодня запускаем его в Краснодаре. Ребята смогут узнать об особенностях работы в магазине и применить полученные знания на практике, а также получить базовые навыки, которые пригодятся им в будущем», — рассказала  руководитель социальных проектов по обучению сети «Магнит» Елена Иглицкая.

Напомним, что Краснодарский край, по данным аналитиков, оказался в лидерах по размеру пожертвований на благотворительность.

Ранее Юга.ру писали, кому и как можно помочь в Краснодаре.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Социальные программы Тренинг

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В Краснодаре запустили проект по профориентации для детей с особенностями развития
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