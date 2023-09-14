В Краснодаре запустили проект по профориентации для детей с особенностями развития

В проекте примут участие 20 подростков от 15 до 18 лет. В течение четырех месяцев они пройдут обучение по специальной программе. Она включает тренинги, встречи с экспертами, онлайн-обучение, а также трудовую практику в магазинах «Магнит Косметик» в течение двух месяцев. За стажировку участники получат зарплату.

Впервые проект был запущен в 2022 году в Москве. В нем приняли участие 15 подростков. В 2023 году обучение и стажировку по программе прошли около 100 детей в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.



«Мы продолжаем масштабировать наш проект и сегодня запускаем его в Краснодаре. Ребята смогут узнать об особенностях работы в магазине и применить полученные знания на практике, а также получить базовые навыки, которые пригодятся им в будущем», — рассказала руководитель социальных проектов по обучению сети «Магнит» Елена Иглицкая.



Напомним, что Краснодарский край, по данным аналитиков, оказался в лидерах по размеру пожертвований на благотворительность.



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