Краснодарский край оказался в лидерах по размеру пожертвований на благотворительность — аналитики

К международному дню благотворительности аналитики ЮMoney провели исследование и выяснили, сколько денег россияне жертвуют на добрые дела. Они проанализировали платежи, которые принимают организации, подключённые к ЮKassa.

Лидирующую строчку по средней сумме пожертвования заняли Петербург и Ленинградская область. За год она выросла на 6% и составила 883 рубля. На втором месте — Москва и Московская область. Здесь средняя сумма пожертвования также выросла на 6% и составила 696 рублей.

Замкнул тройку самых щедрых регионов Краснодарский край со средней суммой 465 рублей (на 5% меньше, чем год назад). Объем благотворительных платежей в регионе вырос на 27%, а число платежей — на 33%.

Татарстан в данном рейтинге занял последнее место со средней суммой пожертвования 372 рубля.



Больше всего — в среднем 1300 рублей — россияне жертвуют в фонды, которые помогают детдомам, интернатам, детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями.

Также большие суммы жертвуют онлайн на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, людям с онкологическими заболеваниями, а также фондам, которые помогают нуждающимся. За восьмь месяцев 2023 года средний размер пожертвования на лечение детей в России составил около 500 рублей.