Краснодарский край оказался в лидерах по размеру пожертвований на благотворительность — аналитики

Краснодарский край, Вся Россия

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  • руки, дети, © Фото skalekar1992 с сайта pixabay.com
    руки, дети, © Фото skalekar1992 с сайта pixabay.com

Кубань вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по средней сумме пожертвования на благотворительность

К международному дню благотворительности аналитики ЮMoney провели исследование и выяснили, сколько денег россияне жертвуют на добрые дела. Они проанализировали платежи, которые принимают организации, подключённые к ЮKassa.

«Важно верить, что всё получится»:

Лидирующую строчку по средней сумме пожертвования заняли Петербург и Ленинградская область. За год она выросла на 6% и составила 883 рубля. На втором месте — Москва и Московская область. Здесь средняя сумма пожертвования также выросла на 6% и составила 696 рублей.

Замкнул тройку самых щедрых регионов Краснодарский край со средней суммой 465 рублей (на 5% меньше, чем год назад). Объем благотворительных платежей в регионе вырос на 27%, а число платежей — на 33%.

Татарстан в данном рейтинге занял последнее место со средней суммой пожертвования 372 рубля.

Больше всего — в среднем 1300 рублей — россияне жертвуют в фонды, которые помогают детдомам, интернатам, детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями. 

Также большие суммы жертвуют онлайн на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, людям с онкологическими заболеваниями, а также фондам, которые помогают нуждающимся. За восьмь месяцев 2023 года средний размер пожертвования на лечение детей в России составил около 500 рублей.

5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности. Генеральная ассамблея ООН учредила его в 2012 году. Дата приурочена к дню смерти матери Терезы, которую в 1979 году наградили Нобелевской премией мира за деятельность по борьбе с бедностью и за помощь людям.

О том, кому и как можно помочь в Краснодаре, читайте в нашем материале.

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