Ростовская АЭС благоустроила храм и школу в станице Камышевской

Ростовская область

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС
    © Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

Ростовская атомная станция восстановила социальные объекты в станице Камышевской Цимлянского района

На восстановление православного храма и благоустройство школы в станице Камышевской атомщики направили более 15 млн рублей. 

Ростовская АЭС запустила первый энергоблок после капремонта:

Средняя общеобразовательная школа получила статус «казачья» — сейчас там развивается казачье общество и организована православная община. Объект нуждался в восстановлении.

Храм Рождества Христова построили вместо одноименного прихода, который был открыт в Камышевской в 1787 году. Он просуществовал до гражданской войны. Также был разрушен Бекреневский женский монастырь, находившийся по соседству со станицей. С тех пор в Камышевской не осталось церквей.

«Жители Камышевской обратились за помощью к атомной станции. В 2021 году мы начали строительство. Сейчас оно завершено, храм украшается, оснащается церковной утварью. Ведется сооружение звонницы. Начинаются работы по укладке на территории и вокруг прихода тротуарной плитки. Освящение храма запланировано на осень», — рассказал замдиректора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Также на пустыре между школой храмом атомщики построят спортплощадку. 

Как писали ранее Юга.ру, волгодонские атомщики предложили бизнес-идеи для Росатома.

Благоустройство Деньги Ростовская АЭС Строительство Церковь Школа

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