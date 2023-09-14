Ростовская АЭС благоустроила храм и школу в станице Камышевской

Средняя общеобразовательная школа получила статус «казачья» — сейчас там развивается казачье общество и организована православная община. Объект нуждался в восстановлении.



Храм Рождества Христова построили вместо одноименного прихода, который был открыт в Камышевской в 1787 году. Он просуществовал до гражданской войны. Также был разрушен Бекреневский женский монастырь, находившийся по соседству со станицей. С тех пор в Камышевской не осталось церквей.



«Жители Камышевской обратились за помощью к атомной станции. В 2021 году мы начали строительство. Сейчас оно завершено, храм украшается, оснащается церковной утварью. Ведется сооружение звонницы. Начинаются работы по укладке на территории и вокруг прихода тротуарной плитки. Освящение храма запланировано на осень», — рассказал замдиректора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Также на пустыре между школой храмом атомщики построят спортплощадку.



Как писали ранее Юга.ру, волгодонские атомщики предложили бизнес-идеи для Росатома.