В Краснодарском крае комету Нисимура можно будет увидеть вечером 18 сентября

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ рассказал о том, что утренняя видимость кометы 18 сентября сменится на вечернюю

Предыстория: Ранее Юга.ру писали, что с 12 по 17 сентября в небе над Кубанью можно будет увидеть полет кометы Нисимура. Для ее обнаружения потребуется бинокль. Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов сообщил, что комету можно наблюдать только на заре. Близость к Солнцу затрудняет ее видимость. Для вечернего и ночного наблюдения Нисимуре не хватает «блеска».

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Позже Александр Иванов уточнил редакции Юга.ру, что с 18 сентября появится возможность вечернего наблюдения кометы Нисимуры:



«Я еще раз посмотрел движение кометы. Она проходит с 12 по 18 сентября. После 18 сентября и захода Солнца, если она разгорится, то мы сможем наблюдать ее на вечернем небе. Комета перейдет в созвездие Девы, к которому и движется сейчас Солнце. После захода Солнца будет несколько десятков минут, когда в заре она должна быть видна».

В начале августа 2023 года комету впервые обнаружил японский фотограф-астроном Хидео Нисимура, когда делал снимки ночного неба. С тех пор ее яркость увеличивалась по мере пути через внутреннюю часть Солнечной системы по орбите вокруг Солнца. По словам ученых, Нисимура совершает один оборот примерно каждые 430–440 лет, это означает, что в последний раз она проходила близко к Солнцу примерно в 1590 году, до изобретения телескопа.