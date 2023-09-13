В Севастополе 24 человека пострадали в результате ракетной атаки на судостроительный завод

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ночью 13 сентября ракеты атаковали судостроительный завод в Севастополе. 24 человека пострадали

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что около трех часов ночи 13 сентября произошел пожар на судостроительном заводе. Причиной стала ракетная атака.

Пожару присвоили 4 ранг. На месте работают спецслужбы. Пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. 

В пресс-службе Минобороны РФ сказали, что по заводу нанесли удар 10 крылатыми ракетами. Семь ракет сбили ПВО. Уточняется, что два корабля, находящихся на ремонте, получили повреждения.

Обновлено в 13:53. Позже в ТАСС появилась информация о том, что в результате атаки повреждения получили дома.

«Провели обход: у нас восемь домов, из них семь — многоквартирные жилые дома, 1 — частный, порядка 60 окон, 4 кровли повреждены», — сказал заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Ранее Юга.ру писали, что 7 сентября над Ростовом-на-Дону сбили два беспилотника. Пострадал местный житель.

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