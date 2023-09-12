Пассажиры самолета Сочи — Омск, который сел в поле, получат по 100 тыс. рублей

Предыстория: Утром 12 сентября самолет, вылетевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области после подачи сигнала тревоги. На борту Airbus A320 находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Погибших нет. Позже стало известно, что пассажиров отправили в Омск на поезде.

Пресс-служба «АльфаСтрахование» сообщила редакции Юга.ру, что самолет Airbus А320 компании «Уральские авиалинии» застрахован в данной компании. Она выплатит каждому пассажиру компенсации в размере 100 тыс. рублей.



О выплате можно узнать у авиакомпании по телефону +7 (495) 13 94 101, написав ercc@u6.ru, либо в «АльфаСтрахование», отправив запрос на aviahelp@alfastrah.ru. В сообщении необходимо указать ФИО пассажира, телефон, электронную почту и суть обращения. Специалисты «АльфаСтрахование» расскажут о порядке выплаты страхового возмещения.



Уральские авиалинии опубликовали «фото для СМИ», имена пилотов и экипажа.