Пассажиры самолета Сочи — Омск, который сел в поле, получат по 100 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото из телеграм-канала пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии» https://t.me/uralairlines_official/607
    © Фото из телеграм-канала пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии» https://t.me/uralairlines_official/607

Каждому пассажиру самолета Сочи — Омск «Уральских авиалинии» выплатят компенсацию в размере 100 тыс. рублей

Предыстория: Утром 12 сентября самолет, вылетевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области после подачи сигнала тревоги. На борту Airbus A320 находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Погибших нет. Позже стало известно, что пассажиров отправили в Омск на поезде.

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Пресс-служба «АльфаСтрахование» сообщила редакции Юга.ру, что самолет Airbus А320 компании «Уральские авиалинии» застрахован в данной компании. Она выплатит каждому пассажиру компенсации в размере 100 тыс. рублей. 

О выплате можно узнать у авиакомпании по телефону +7 (495) 13 94 101, написав ercc@u6.ru, либо в «АльфаСтрахование», отправив запрос на aviahelp@alfastrah.ru. В сообщении необходимо указать ФИО пассажира, телефон, электронную почту и суть обращения. Специалисты «АльфаСтрахование» расскажут о порядке выплаты страхового возмещения.

Уральские авиалинии опубликовали «фото для СМИ», имена пилотов и экипажа. 

Как писали ранее Юга.ру, правительство планирует выделить 8,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Краснодара.

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Пассажиры самолета Сочи — Омск, который сел в поле, получат по 100 тыс. рублей
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