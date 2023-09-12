В Краснодаре девятилетнему Жоре Подледникову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Мальчики из Краснодара Жорик и Тимур — двойняшки, которые родились раньше срока. Они развивались с небольшой задержкой. Тимур начал говорить в три года, а Жорик молчал. С ними занимался логопед, но один из мальчиков так и не заговорил. Позже сурдолог выявил у Жоры двустороннюю тугоухость 4-й степени и рекомендовал носить слуховые аппараты.

«Первые аппараты ему выдали за счет госбюджета. В них Жорик хорошо слышал, начал говорить, вместе с братом пошел в обычную школу. Но до сих пор не выговаривает некоторые звуки, комкает окончания слов», — поделилась мама мальчиков Галина Подледникова.



Сейчас пришло время замены аппаратов — старые уже выходят из строя. Сурдолог подобрала Жорику более мощные слуховые аппараты.



«У Жоры двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Качественное слухопротезирование аппаратами Phonak Naida 50M-SP поможет мальчику адаптироваться в социальной среде, слышать звуки даже с большого расстояния, развивать речь, увеличить словарный запас», — поделилась сурдолог детской городской поликлиники №1 Татьяна Пермякова.

В их семье пятеро детей. Мама воспитывает их одна, ей сложно собрать необходимую сумму. На слухопротезирование требуется 229 999 рублей .



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