В Краснодаре девятилетнему Жоре Подледникову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
Русфонд начал сбор средств мальчику из Краснодара на сверхмощные слуховые аппараты
Мальчики из Краснодара Жорик и Тимур — двойняшки, которые родились раньше срока. Они развивались с небольшой задержкой. Тимур начал говорить в три года, а Жорик молчал. С ними занимался логопед, но один из мальчиков так и не заговорил. Позже сурдолог выявил у Жоры двустороннюю тугоухость 4-й степени и рекомендовал носить слуховые аппараты.
В Краснодарском крае пятимесячной Милаше Рыбалко требуются сверхмощные слуховые аппараты:
«Первые аппараты ему выдали за счет госбюджета. В них Жорик хорошо слышал, начал говорить, вместе с братом пошел в обычную школу. Но до сих пор не выговаривает некоторые звуки, комкает окончания слов», — поделилась мама мальчиков Галина Подледникова.
Сейчас пришло время замены аппаратов — старые уже выходят из строя. Сурдолог подобрала Жорику более мощные слуховые аппараты.
«У Жоры двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Качественное слухопротезирование аппаратами Phonak Naida 50M-SP поможет мальчику адаптироваться в социальной среде, слышать звуки даже с большого расстояния, развивать речь, увеличить словарный запас», — поделилась сурдолог детской городской поликлиники №1 Татьяна Пермякова.
В их семье пятеро детей. Мама воспитывает их одна, ей сложно собрать необходимую сумму. На слухопротезирование требуется 229 999 рублей.
Как помочь Жоре?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Жора Подледников);
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Жоры Подледникова);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Жоры Подледникова;
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Жора Подледников);
- в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.