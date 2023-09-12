Власти Майкопа рассказали о результатах муниципального голосования

В пресс-службе мэрии Майкопа рассказали о результатах муниципальных выборов, которые прошли 9-10 сентября. По данным ЦИК Адыгеи, явка на выборах в республиканской столице составила 30,99% — 40,3 тыс. человек.

Горожане избирали депутатов Горсовета. В администрации сказали, что выборы прошли по смешанной системе — 21 человек избирался по партийным спискам, а девять — по одномандатным округам.

В одномандатных округах на выбор победили Рустам Хачетлев, Азмет Джаримок, Андрей Васнецов, Антон Шамардин, Людмила Чич, Мурат Брантов, Игорь Морозов и Надежда Бражникова от «Единой России» и Заур Панеш от ЛДПР. .

По партийным спискам в избирательной кампании принимали участие шесть политических партий. «Единая Россия» набрала 61,17 % голосов избирателей, КПРФ — 12,88 % голосов, ЛДПР — 11,55 % голосов. Еще три партии — «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Коммунисты России» — не преодолели барьер в 5%.

Ранее Юга.ру писали, что итоги выборов подвели в Сочи и Анапе. Также можно почитать о нарушениях в первый и второй дни голосования.