Сочи и Анапа подвели итоги муниципальных выборов

По данным мэрии Сочи, явка на выборах составила 46%. В администрации добавили, что за два дня голосования не зафиксировали нарушений. На участках работали средства видеофиксации и около 600 сотрудников правоохранительных органов.

«Решением комиссии признаны избранными 12 кандидатов, в том числе 8 от партии «Единая Россия», 1 от ЛДПР, 1 от КПРФ, 1 от партии «Новые люди» и 1 кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения», — сказали в сочинской мэрии.

Среди победивших кандидатов Ростислав Шубин, Александр Жигалко, Владислав Жиронкин, София Минина, Виталий Баянов, Микаел Багманян, Денис Юрковский, Сергей Бобков, Алик Амбарцумян, Илья Стопченко, Станислав Болдырев и Заур Хушт.

В мэрии Анапы не стали уточнять сколько горожан пришли на выборы. Там озвучили только результаты.

«По городскому одномандатному округу № 11 победу одержал Владимир Пономарев от «Единой России» [прим. ред.], набрав 83% голосов. Лидером в Благовещенском одномандатном сельском округе № 18 стал самовыдвиженец Сергей Старовойтов (76%). В Гостагаевском сельском одномандатном округе № 23 большинство проголосовало за самовыджвиженца Игоря Тарана (87%)», — сообщили в администрации.

Как писали Юга.ру, о нарушениях на избирательных участках сообщали в соцсетях очевидцы. Наша редакция освещала происходящее первого и второго дня.