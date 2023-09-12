«Ростелеком» развивает цифровую инфраструктуру в Северной Осетии

«Ростелеком» построил умную систему уличного освещения во Владикавказе и пункт весогабаритного контроля в Ардонском районе

Специалисты компании заменили порядка 15 тысяч светильников во Владикавказе, а также в поселках Заводской, Карца, Попов хутор, Редант-1, Редант-2, Балта, Чми, Эзми и Нижний Ларс. Там установили светодиодные лампы. Новое уличное освещение сокращает затраты на электричество на 60%.

Пункт весогабаритного контроля специалисты «Ростелекома» установили на трассе «Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен-2». Система автоматически находит перегруз, завышенные габариты транспорта, нарушения ПДД без остановки или снижения скорости автомобилей.



Также представители «Ростелекома» завершают установку 18 умных камер на дорогах Северной Осетии. Они будут фиксировать нарушения.



«Мы подходим к цифровому развитию системно и последовательно. Умные решения внедряются в социально значимые сферы региона: безопасность, здравоохранение, образование. Благодаря оцифровке государственных услуг у населения Северной Осетии появляется возможность решения многих жизненных задач онлайн», — отметил первый зампредседателя правительства Северной Осетии Мурат Агузаров. Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» выступил цифровым партнером молодежного форума в Пятигорске.