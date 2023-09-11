В России тестируют платформу для запуска приложений, привычных на Android и iOS

Реклама Вся Россия

Распечатать

  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Программный разработчик Avroid создал платформу, которая позволяет запускать Android-приложения в операционной системе «Аврора»

Avroid платформа предназначена для управления контейнерами в операционной системе «Аврора». Эта технология позволяет безопасно запускать любые программы.

Читайте также:

Платформа правильно отображает графику приложений, работает с медиафайлами, сетевыми соединениями. Пользователи также могут переключаться между несколькими приложениями и управлять их настройками.  

«Благодаря Avroid платформе тысячи российских коммерческих и государственных организаций смогут быстрее и легче перейти на отечественные технологии», — заявил управляющий партнер и основатель инвестиционного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров.

Сейчас платформа тестируется. В ближайшие месяцы она станет доступна для владельцев устройств с операционной системой «Аврора».

«Главная задача, которую сейчас решает платформа,  сделать доступными для широкого круга пользователей устройств на операционной системе «Аврора» весь спектр привычных приложений, существующих для Android и iOS. Чтобы написать приложения для российской операционной системы, нужно не только время и разработчики, но и достаточно большое количество пользователей. Как члены сообщества, занимающегося развитием «Авроры», мы понимаем, что количество нативных Аврора-приложений будет расти с увеличением числа пользователей», — рассказал управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников.

Как писали ранее Юга.ру, решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group.

Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.

IT Интернет Мобильная связь Ростелеком Связь Технологии

Новости

Сочи и Анапа подвели итоги муниципальных выборов
В Краснодарском крае летом 2023 года отдохнули почти 10 млн человек
Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов РФ по оценкам жителей
Министр энергетики РФ назвал дефицит топлива на юге страны искусственным. ФАС заявила о проверке
В Краснодаре отреставрировали фасад художественной школы имени Пташинского
В центре Краснодара трамваи встали из-за ДТП

Лента новостей

Реклама на сайте