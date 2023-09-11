В России тестируют платформу для запуска приложений, привычных на Android и iOS
Программный разработчик Avroid создал платформу, которая позволяет запускать Android-приложения в операционной системе «Аврора»
Avroid платформа предназначена для управления контейнерами в операционной системе «Аврора». Эта технология позволяет безопасно запускать любые программы.
Платформа правильно отображает графику приложений, работает с медиафайлами, сетевыми соединениями. Пользователи также могут переключаться между несколькими приложениями и управлять их настройками.
«Благодаря Avroid платформе тысячи российских коммерческих и государственных организаций смогут быстрее и легче перейти на отечественные технологии», — заявил управляющий партнер и основатель инвестиционного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров.
Сейчас платформа тестируется. В ближайшие месяцы она станет доступна для владельцев устройств с операционной системой «Аврора».
«Главная задача, которую сейчас решает платформа, — сделать доступными для широкого круга пользователей устройств на операционной системе «Аврора» весь спектр привычных приложений, существующих для Android и iOS. Чтобы написать приложения для российской операционной системы, нужно не только время и разработчики, но и достаточно большое количество пользователей. Как члены сообщества, занимающегося развитием «Авроры», мы понимаем, что количество нативных Аврора-приложений будет расти с увеличением числа пользователей», — рассказал управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников.
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