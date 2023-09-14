В «Атамани» пройдет фестиваль семейных традиций «Казачьему роду нэма пэрэводу»

В этот день станичники будут знакомить гостей комплекса с казачьими ценностями и традициями. Они расскажут, как было принято воспитывать казачат, когда сына нужно было сажать в седло и почему дочь в кубанских семьях называли «отрезанный ломоть».

Также в программе краевого праздника лотерея, главным призом которой станет обряд сватовства, фолк-дискотека с участием вокальной группы «Эскадрон» и ансамбля «Раздолье», дегустация вкуснейшего «походного жаркого» из картофеля и мяса по станичным кубанским рецептам, показательное выступление по владению казачьим оружием и рубке шашкой, огненное шоу, кулинарные мастер-классы. Будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 17 сентября состоится концерт «Песня остается с человеком». Прозвучат композиции из фильмов «Мы из джаза», «Белое солнце пустыни», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Кубанские казаки», «Жестокий романс», «Земля Санникова» и других.