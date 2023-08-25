В Краснодаре состоится концерт «Песня остается с человеком». Прозвучат композиции из известных фильмов

Краснодарский край

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  • Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 17 сентября состоится концерт «Песня остается с человеком»

Краснодарский государственный камерный хор исполнит песни из фильмов «Мы из джаза», «Белое солнце пустыни», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Кубанские казаки», «Жестокий романс», «Земля Санникова» и других. Прозвучит музыка известных отечественных композиторов — Дунаевского, Петрова, Зацепина, Хренникова.

«Зрителей ожидает красивый, душевный, запоминающийся концерт, как и сами песни, которые будут звучать в этот вечер», — уверены организаторы.

Начало в 16:00. Стоимость билетов 100-500 рублей, купить можно по ссылке. Краснодарская филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодаре 6 октября состоится поэтический моноспектакль «... ай да сукин сын!». В исполнении Константина Райкина свежо и по-новому зазвучат стихи двух близких по духу и направлению поэтов — Давида Самойлова и Александра Пушкина.

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