Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт — Банки.ру

Карта «Прибыль» банка Уралсиб, согласно исследованию портала Банки.ру, заняла первое место в рейтинге лучших доходных карт августа

В рейтинге рассматривались предложения российских кредитных организаций на 21 августа 2023 года среди 25 банков.

По данным экспертов Банки.ру, дебетовая карта «Прибыль» позволяет получить новым клиентам 13% годовых на остаток по счету. В рейтинге карты были распределены по степени доходности.

Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк начисляет проценты на остаток по счету.

Подробности о картах «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.



Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам.