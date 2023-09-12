Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт — Банки.ру
Карта «Прибыль» банка Уралсиб, согласно исследованию портала Банки.ру, заняла первое место в рейтинге лучших доходных карт августа
В рейтинге рассматривались предложения российских кредитных организаций на 21 августа 2023 года среди 25 банков.
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По данным экспертов Банки.ру, дебетовая карта «Прибыль» позволяет получить новым клиентам 13% годовых на остаток по счету. В рейтинге карты были распределены по степени доходности.
Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк начисляет проценты на остаток по счету.
Подробности о картах «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам.
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