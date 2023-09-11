Жители Краснодарского края смогут увидеть комету, которая пролетает раз в 435 лет

В середине сентября в небе над Кубанью можно будет увидеть полет кометы Нисимура. Для ее обнаружения потребуется техническая помощь

В начале августа 2023 года комету впервые обнаружил японский фотограф-астроном Хидео Нисимура, когда делал снимки ночного неба. С тех пор ее яркость увеличивалась по мере пути через внутреннюю часть Солнечной системы по орбите вокруг Солнца. С 12 по 17 сентября комета будет на минимальном расстоянии от Земли — не более 125 миллионов километров.

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Юга.ру спросили о комете у Александра Иванова, заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ:

«Комета движется по такой орбите, что сейчас она приближается к Солнцу. При сближении с Солнцем она менее доступна наблюдателям. То есть, вот солнце должно взойти и комета где-то рядом. Есть разные прогнозы. О том, что будет видно большой хвост и так далее. Но мы сталкиваемся с проблемой наблюдения кометы в заревом сегменте. То есть, ей бы ещё блеска подтянуть. Шансы увидеть есть, если повысится блеск. Указанная дата, с 12 по 17 сентября, это тесное сближение на горизонте, то есть, до восхода Солнца, там будет полчаса, не больше».