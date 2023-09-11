Жители Краснодарского края смогут увидеть комету, которая пролетает раз в 435 лет
В середине сентября в небе над Кубанью можно будет увидеть полет кометы Нисимура. Для ее обнаружения потребуется техническая помощь
В начале августа 2023 года комету впервые обнаружил японский фотограф-астроном Хидео Нисимура, когда делал снимки ночного неба. С тех пор ее яркость увеличивалась по мере пути через внутреннюю часть Солнечной системы по орбите вокруг Солнца. С 12 по 17 сентября комета будет на минимальном расстоянии от Земли — не более 125 миллионов километров.
Юга.ру спросили о комете у Александра Иванова, заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ:
«Комета движется по такой орбите, что сейчас она приближается к Солнцу. При сближении с Солнцем она менее доступна наблюдателям. То есть, вот солнце должно взойти и комета где-то рядом.
Есть разные прогнозы. О том, что будет видно большой хвост и так далее. Но мы сталкиваемся с проблемой наблюдения кометы в заревом сегменте. То есть, ей бы ещё блеска подтянуть. Шансы увидеть есть, если повысится блеск. Указанная дата, с 12 по 17 сентября, это тесное сближение на горизонте, то есть, до восхода Солнца, там будет полчаса, не больше».
«Нисимура совершает один оборот примерно каждые 430–440 лет, это означает, что в последний раз она проходила близко к Солнцу примерно в 1590 году, до изобретения телескопа. Мы не знаем, была ли она тогда достаточно яркой, чтобы наши предки могли увидеть ее невооруженным глазом», — отметил директор американского центра исследований околоземных объектов НАСА Пол Чодас.
По словам президента института восхода Земли Алана Хейла, ни одна комета, зарегистрированная в этот период времени, не соответствует Нисимуре.
Как сообщил доктор Пол Чодас, Нисимуру с Земли можно увидеть с помощью бинокля, но за городом. Сделать это будет непросто, если ранее вы не наблюдали кометы. Чем ближе она оказывается к Солнцу и горизонту, тем труднее ее увидеть.
Напомним, что Сочи оказался на первом месте в рейтинге городов, куда туристы с 12 по 13 августа отправились наблюдать за потоком Персеиды.