Фильм «Барби» покажут в кинотеатрах Краснодарского края уже 14 сентября

Его будут транслировать в рамках предсеансового обслуживания к российской короткометражке 2021 года «Мавка», которая идет 15 минут. На сайте можно увидеть яркий постер, на котором изображен кукольный дом. В Краснодаре и Анапе билеты пока не доступны и нет расписания сеансов, а вот в Новороссийске уже можно купить.

Как писали Юга.ру, копию фильма «Барби» записала компания Red Head Sound. Это лента с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других. Позже замглавы Министерства культуры РФ Андрей Малышев заявил, что «Барби» не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Напомним, лента режиссёрки Греты Гервиг вышла в мировой прокат еще в июле. Комедия собрала в мировом прокате более 1,3 млрд долларов, став самым прибыльным фильмом 2023 года, а также самым кассовым в истории, снятым сольно женщиной.