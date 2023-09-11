В Сочи курорт «Роза Хутор» провел экологическую акцию

Акция прошла на высоте 1050 метров в Вейк-парке. Туда доставили собранные на курорте пэт-отходы. Из них сделали специальную фигуру для прыжков. Вейкбордист Вадим Мамаев выполнил трюки на трамплине из пустых пэт-бутылок, а фотограф Алексей Шабанов сделал снимки. Использованные на съемках отходы отправили на утилизацию.

«Спорт невозможен там, где окружающая среда небезопасна. Спортивные состязания также воздействуют на природу, и далеко не всегда позитивно. Это тот клубок противоречий, который мы вместе с партнерами на курорте постарались отразить в нашей совместной творческой работе», — рассказал фотограф Алексей Шабанов.

По словам директора по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрия Колосова, летом 2023 года на курорте собрали 1000 тонн вторсырья. Ежемесячно на рынок утилизации направляют 14 тонн картона и бумаги, тонну пластика, 3-4 тонны стекла.

«Все участники туристской индустрии должны предпринимать усилия для раздельного сбора и утилизации отходов. Если наши перерабатываемые отходы попадали в мусорные баки, то суммы на счетах на оплату услуг по их вывозу на свалку нас бы не порадовали», — отметил Дмитрий Колосов.



Напомним, что подобную акцию провели на курорте «Роза Хутор» в марте 2021 года. Тогда сноубордисты катались на фигуре из собранного картона.

Как писали ранее Юга.ру, с 21 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend.