Курорт «Роза Хутор» провел акцию, привлекающую внимание к раздельному сбору отходов

Для этого знаменитые райдеры выполняли трюки на фигуре, собранной из вторсырья. «Три года назад мы организовали собственный сбор отходов, чтобы меньше отправлять на захоронение. Наша служба регулярно объезжает отели, рестораны, магазины и технологические участки курорта и бесплатно забирает картон и пластиковую упаковку. С осени 2020-го мы собираем и стекло — за ним приезжает машина с подъемным механизмом, так как вручную его таскать тяжело. Вторсырье сортируют на перевалочной базе, затем отправляют на переработку. За 2,5 года мы насобирали почти 300 тонн только упаковочного картона», — рассказал директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов. Привлечь внимание к раздельному сбору отходов курорт решил фотопроектом. Прямо на перевалочной площадке построили специальную фигуру — квотер, на котором сноубордисты обычно исполняют трюки. Основу конструкции составила колонна из трех кип прессованного картона, каждая из которых весила по 300–320 кг.

«Кипы мы стянули стропами и подперли получившуюся башню снегом с трех сторон. Вывели вперед радиус, выложили из снега дорожку, а напротив поставили разгонку, добрав необходимую для скорости высоту несколькими деревянными поддонами. В результате у нас получилась настоящая рампа, а коупингом стала кромка кипы прессованного картона», — рассказали шейперы из команды «Восьмой отдел». На сформированной из вторсырья конструкции популярные райдеры Ваня Головин и Артем Пичхадзе выполнили классические для сноуборда трюки.

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