В центре Краснодара трамваи встали из-за ДТП

Краснодарский край

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  • © скриншот публикации телеграм-канала КТТУ https://t.me/kttukrd/1092
    © скриншот публикации телеграм-канала КТТУ https://t.me/kttukrd/1092

Утром 11 сентября в центре Краснодара приостановили движение трамваи, причиной стало ДТП

В КТТУ сообщили, что движение трамваев по улице Коммунаров в Краснодаре приостановлено из-за ДТП. Автомобиль столкнулся с вагоном трамвая №2 на пересечении улиц Коммунаров и Длинной.

Движение трамваев №1, 2, 5, 8, 15 временно организовано по улице Садовой.

  • © скриншот страницы сервиса Яндек.Карты
    © скриншот страницы сервиса Яндек.Карты

Также в соцсетях сообщили, что перекрыто движение вагонов к улице Декабристов и по улице Садовой из-за сломанного пантографа у трамвая на пересечении улиц Московской и Красных Зорь. В КТТУ в 08:32 рассказали, что движение восстановили.

Напомним, утром 8 сентября в Краснодаре на трамвайных остановках из-за простоя транспорта собрались сотни жителей.

Как ранее писали Юга.ру с 11 сентября в Краснодаре начали курсировать пять новых трамваев Русского географического общества.

ДТП Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай

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В центре Краснодара трамваи встали из-за ДТП

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