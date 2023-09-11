В центре Краснодара трамваи встали из-за ДТП

В КТТУ сообщили, что движение трамваев по улице Коммунаров в Краснодаре приостановлено из-за ДТП. Автомобиль столкнулся с вагоном трамвая №2 на пересечении улиц Коммунаров и Длинной.

Также в соцсетях сообщили, что перекрыто движение вагонов к улице Декабристов и по улице Садовой из-за сломанного пантографа у трамвая на пересечении улиц Московской и Красных Зорь. В КТТУ в 08:32 рассказали, что движение восстановили.