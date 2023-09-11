В центре Краснодара трамваи встали из-за ДТП
Утром 11 сентября в центре Краснодара приостановили движение трамваи, причиной стало ДТП
В КТТУ сообщили, что движение трамваев по улице Коммунаров в Краснодаре приостановлено из-за ДТП. Автомобиль столкнулся с вагоном трамвая №2 на пересечении улиц Коммунаров и Длинной.
Движение трамваев №1, 2, 5, 8, 15 временно организовано по улице Садовой.
Также в соцсетях сообщили, что перекрыто движение вагонов к улице Декабристов и по улице Садовой из-за сломанного пантографа у трамвая на пересечении улиц Московской и Красных Зорь. В КТТУ в 08:32 рассказали, что движение восстановили.
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