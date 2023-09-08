В Краснодаре появятся новые «географические» трамваи

С 11 сентября в Краснодаре начнут курсировать пять новых трамваев РГО

В Краснодаре на маршруты выйдут пять новых «географических» трамваев. Они начнут курсировать с 11 сентября, рассказали в пресс-службе Русского географического общества.

«На четырех вагонах, посвященных Николаю Пржевальскому, Фаддею Беллинсгуазену и Михаилу Лазареву, Петру Семенову-Тян-Шанскому и уникальному географическому положению краевой столицы — 45-й параллели — обновили информацию. Еще один новый трамвай Русского географического общества расскажет о заслугах создателя научной школы и ведущего ученого России в области аграрной географии, Заслуженного профессора Кубанского госуниверситета, почетного члена РГО Виктора Тюрина», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что об ученых краснодарцам будут рассказывать во время поездок. Более подробную информацию пассажиры смогут узнать, считав QR-код и перейдя на сайт Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Как писали Юга.ру, два новых «географических» трамвая вышли на маршруты Краснодара в начале августа. Изображения на них посвящены 220-летию первого российского кругосветного плавания под командованием Ивана Крузенштерна и 75-летию заслуженного художника России и путешественника Сергея Дудко.