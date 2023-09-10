В Прикубанском округе Краснодара семь улиц остались без воды

В результате повреждения задвижки на магистральном водоводе диаметром 300 мм по адресу улица 9-я Тихая 5 остановлена подача воды в жилые дома по адресам: 9-я Тихая, Душистая, Высотная, Думская, Зеленоградская, Апрельская, 5-я Дорожная.



Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Как писали Юга.ру, жители Краснодара записали видеообращение, в котором пожаловались на срыв сроков по подключению домов к газу. Они опасаются остаться без тепла при наступлении холодов.