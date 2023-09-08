Жители нового микрорайона Краснодара жалуются на долгое ожидание подключения газа. Им ответили газовики и мэрия

Жители Краснодара записали видеообращение, в котором пожаловались на срыв сроков по подключению домов к газу. Они опасаются остаться без тепла при наступлении холодов

По их словам, в июне 2022 году они заключили договор с «Краснодаргоргазом». В январе 2023 года ресурс должен был поступить в их дома. Но газа нет до сих пор, говорят краснодарцы. Также они рассказали, что писали жалобу президенту РФ. Оттуда жалобу направили краснодарским властям. Но конкретного ответа, когда газ дадут в квартиры, людям так и не дали.

Жители краснодарских домов в районе улиц Лаперуза и Куликова Поля записали видеообращение мэру Краснодара и руководителю «Краснодаргоргаза». Они просят решить проблему с отсутствием газоснабжения в домах.

Юга.ру обратились за комментариями в «Краснодаргоргаз». Там сказали, что газ дадут в дома в ноябре. Также в организации отметили, что проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме и завершено строительство газопровода.

«На данный момент проводится подготовка исполнительно-технической документации, а также мероприятия по испытанию газопровода на герметичность. После выполнения этих работ объект будет сдан приемочной комиссии, в том числе Управлению Ростехнадзора. Все мероприятия планируется завершить в ноябре 2023 года, в соответствии с утвержденной Региональной программой», — рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству Вадим Смолин.

В муниципальном центре управления также сказали, что газ в домах включат в ноябре.

Ранее Юга.ру писали, что в двух многоэтажках села Высокого в Сочи люди несколько месяцев жили без газа и горячей воды из-за долгов УК.