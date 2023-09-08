В одном из магазинов Краснодара обнаружили мясо, зараженное африканской чумой свиней

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре специалистам поручили уничтожить продукцию с АЧС и провести дезинфекцию магазина

В магазине на улице Уральской в Краснодаре обнаружили продукцию с ДНК вируса африканской чумы свиней. Об этом стал известно из приказа краевого департамента ветеринарии от 7 сентября.

В документе сказано, что продукцию произвели в ООО «ТД Кущевский» в станице Кущевской. Продукция в магазине хранилась в холодильнике ООО «Валрус Юг».  Инфицированный объект ликвидируют, магазин дезинфицируют и закроют на карантин.

Как писали Юга.ру, на сегодняшний день в Краснодарском крае зарегистрированы три очага африканской чумы свиней. Они находятся в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах.

Как рассказали в Южном управлении Россельхознадзора, для предотвращения распространения АЧС в крае уничтожат более 12 тыс. свиней, пишет «Коммерсантъ-Кубань»

В ведомстве добавили, что в очагах работают сотрудники ветслужбы и Россельхознадзора. С помощью ФГИС «Меркурий» установили получателей свинины с очаговых предприятий, отбираются пробы на наличие генома АЧС. Отмечается, что люди не заражаются вирусом африканской чусы свиней.  

Африканская чума свиней Краснодар Торговля

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