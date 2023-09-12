В Анапе состоится экологический фестиваль «Чисто жизнь»

В Анапе в октябре пройдет масштабный экологический фестиваль, инициатором которого выступает сообщество «Чисто жизнь»

Он объединит молодежные и общественные организации и предприятия, государственные и муниципальные структуры, школы и неравнодушных жителей города. В программе выступления приглашенных спикеров, творческие и интеллектуальные мастер-классы, эко-ярмарка, выставки и многое другое.

Фестиваль пройдет с 13 по 15 октября. Организаторы задействуют различные площадки Анапы: арт-авеню, сцену-ракушку в Парке 30-летия Победы, площадку напротив администрации города, площадь ЦК «Родина».

Как писали Юга.ру, в Анапе с 22 по 24 сентября во второй раз состоятся «Горгиппийские игры». Зрителей ждут турниры по греко-римской борьбе, панкратиону, троеборью, забеги, а также элементы исторической реконструкции.