В Анапе состоится экологический фестиваль «Чисто жизнь»

Краснодарский край

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  • © Фото jcomp, Freepik.com
    © Фото jcomp, Freepik.com

В Анапе в октябре пройдет масштабный экологический фестиваль, инициатором которого выступает сообщество «Чисто жизнь»

Он объединит молодежные и общественные организации и предприятия, государственные и муниципальные структуры, школы и неравнодушных жителей города. В программе выступления приглашенных спикеров, творческие и интеллектуальные мастер-классы, эко-ярмарка, выставки и многое другое.

Фестиваль пройдет с 13 по 15 октября. Организаторы задействуют различные площадки Анапы: арт-авеню, сцену-ракушку в Парке 30-летия Победы, площадку напротив администрации города, площадь ЦК «Родина».

Как писали Юга.ру, в Анапе с 22 по 24 сентября во второй раз состоятся «Горгиппийские игры». Зрителей ждут турниры по греко-римской борьбе, панкратиону, троеборью, забеги, а также элементы исторической реконструкции.

Анапа Афиша Министерство природных ресурсов и экологии РФ Фестивали Экология

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