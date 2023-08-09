В Анапе в сентябре проведут спортивные «Горгиппийские игры»

В Анапе с 22 по 24 сентября во второй раз состоятся «Горгиппийские игры»

Спортивный фестиваль объединит участников из Геленджика, Керчи, Севастополя, Новороссийска и других городов, входящих в маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства». Соревнования пройдут на площадке рядом с музеем «Горгиппия» и Центральном пляже.

Зрителей ждут турниры по греко-римской борьбе, панкратиону, троеборью, забеги, а также элементы исторической реконструкции.

Председатель совета Леонид Красноруцкий предложил в следующем году расширить географию участников и пригласить спортсменов из Городов воинской славы России.

Напомним, первые «Горгиппийские игры» состоялись в сентябре 2022 года. Проект соревнований выиграл грант администрации Краснодарского края. Его разработал городской Совет ветеранов Анапы.

Как писали Юга.ру, в Анапе с 2 по 9 сентября планируют провести фестиваль «Киношок».