На трамвайных остановках улицы Московской в Краснодаре утром скопились толпы жителей

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала https://t.me/krd_tipich_ru/62544?single
    © скриншот из телеграм-канала https://t.me/krd_tipich_ru/62544?single

Утром 8 сентября в Краснодаре на трамвайных остановках из-за простоя транспорта собрались сотни жителей

В соцсетях утром 8 сентября появились фото и видео с улицы Московской в Краснодаре. Там на остановках скопились толпы ожидающих транспорт. Как пишут в городских пабликах, на некоторое время остановилось движение трамваев.

В 08:35 в другом телеграм-канале появилась информация о том, что транспорт запустили.

Обновлено в 10:57. В КТТУ прокомментировали ситуацию. По данным управления, простой составил 14 минут, причиной назвали техническую неисправность.

Напомним, в Краснодаре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте. Здесь мы объяснили, что происходит.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт

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