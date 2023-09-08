На трамвайных остановках улицы Московской в Краснодаре утром скопились толпы жителей
Утром 8 сентября в Краснодаре на трамвайных остановках из-за простоя транспорта собрались сотни жителей
В соцсетях утром 8 сентября появились фото и видео с улицы Московской в Краснодаре. Там на остановках скопились толпы ожидающих транспорт. Как пишут в городских пабликах, на некоторое время остановилось движение трамваев.
В 08:35 в другом телеграм-канале появилась информация о том, что транспорт запустили.
Обновлено в 10:57. В КТТУ прокомментировали ситуацию. По данным управления, простой составил 14 минут, причиной назвали техническую неисправность.
Напомним, в Краснодаре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте. Здесь мы объяснили, что происходит.
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