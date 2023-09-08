На трамвайных остановках улицы Московской в Краснодаре утром скопились толпы жителей

Утром 8 сентября в Краснодаре на трамвайных остановках из-за простоя транспорта собрались сотни жителей

В соцсетях утром 8 сентября появились фото и видео с улицы Московской в Краснодаре. Там на остановках скопились толпы ожидающих транспорт. Как пишут в городских пабликах, на некоторое время остановилось движение трамваев.

В 08:35 в другом телеграм-канале появилась информация о том, что транспорт запустили.

Обновлено в 10:57. В КТТУ прокомментировали ситуацию. По данным управления, простой составил 14 минут, причиной назвали техническую неисправность.