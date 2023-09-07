В Краснодарском крае оптовые цены на топливо для аграриев за месяц выросли почти вдвое

Проблема с наличием горюче-смазочных материалов может негативно сказаться на уборочной кампании и посеве озимых нескольких регионов. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС.

По его словам, если неделю назад речь шла о ГСМ по сниженной цене, то сейчас речь идет о наличии топлива.

«Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ. Нужно эту задачу решить, чтобы в наличии это появилось. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», — сказал Патрушев.

Полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух сказал, что на Кубани нет дефицита топлива, но аграрии столкнулись с необоснованным скачком цен на ГСМ, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

«Оптовые цены на дизельное топливо в Краснодарском крае достигли 80 тыс. руб. за тонну, это еще с дисконтом в 10% (практически двукратный рост за два месяца). Фермеры решают вопросы по-разному. Никто не опускает руки и не останавливает свои производственные процессы. Уборка свеклы, подсолнечника, кукурузы продолжается, и урожаи в этом году довольно хорошие. Маленькие хозяйства элементарно заправляют технику на местных АЗС, не желая покупать по завышенной цене, другие покупают оптом небольшими партиями», — сказал Легкодух.

По его словам, сейчас нет никаких опасений, что сельхозпроцессы на Кубани остановятся из-за топливного кризиса. Легкодух отметил, что подорожание ГСМ точно повлияет на себестоимость продукции, но незначительно.

«Буквально сегодня состоялось совещание с Минсельхозом РФ. Ситуация с топливом аналогична ситуации с удобрениями: для производителей ГСМ стали более привлекательными внешние рынки. Минсельхоз отреагировал и ситуация в ближайшие дни стабилизируется», — добавил Вячеслав Легкодух.

Отметим, похожая ситуация с топливом сложилась в Ставропольском крае. Там «Ассоциация питомниководов и садоводов» направила обращение в комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике с просьбой посодействовать в стабилизации ситуации на рынке ГСМ.

Как писали Юга.ру, в августе Минэнерго объяснило, что проблемы с поставками ГСМ связаны с высокой загруженностью железных дорог на южном направлении в туристический сезон. Позже в ведомстве добавили, что вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса взяли на особый контроль.