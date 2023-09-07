ЕвроХим рассказал, как развивает бренды городов в Краснодарском крае, Волгоградской и Мурманской областях

ЕвроХим поделился опытом развития социальной инфраструктуры городов на V форуме социальных инноваций регионов в Москве

В заполярном Ковдоре (Мурманская область, недалеко от границы с Финляндией) расположен Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Здесь компания развивает бренд территории «Ковдор — столица Гипербореи» и вместе с правительством Мурманской области участвует в большинстве нацпроектов.

В Белореченском районе Краснодарского края ЕвроХим запустил бренд «Белая река». Его флагманское событие — ежегодный всероссийский фестиваль уличных театров. В рамках этой программы в городе благоустраивают центральную площадь, проектируют новую школу, открыли специализированные ЕвроХим-классы.