ЕвроХим рассказал, как развивает бренды городов в Краснодарском крае, Волгоградской и Мурманской областях
ЕвроХим поделился опытом развития социальной инфраструктуры городов на V форуме социальных инноваций регионов в Москве
В заполярном Ковдоре (Мурманская область, недалеко от границы с Финляндией) расположен Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Здесь компания развивает бренд территории «Ковдор — столица Гипербореи» и вместе с правительством Мурманской области участвует в большинстве нацпроектов.
В Белореченском районе Краснодарского края ЕвроХим запустил бренд «Белая река». Его флагманское событие — ежегодный всероссийский фестиваль уличных театров. В рамках этой программы в городе благоустраивают центральную площадь, проектируют новую школу, открыли специализированные ЕвроХим-классы.
В Котельниковском районе Волгоградской области ЕвроХим построил два микрорайона и детский сад. В рамках бренда «Котельниково — земля героев» при финансовом участии предприятия возводят парк «Аксайская Дубрава».
Особое внимание ЕвроХим уделяет образованию на территориях присутствия. По принципу «от школьной скамьи и до производства» компания создает специализированные ЕвроХим-классы в школах, образовательные центры и «Кванториумы», участвует в программе «Профессионалитет», модернизирует колледжи и привлекает на практику молодежь.
«Сегодня жителям регионов важны не только рабочие места, но и комфортность среды, в которой они проживают и растят детей. ЕвроХим реализует проекты, активно вовлекая в них население. Это дает возможность не только учесть интересы всех социальных групп населения, но и позволяет жителям осознать свою роль в изменении окружающего пространства. Так формируется лояльность местных жителей, которые связывают свои жизненные планы со своим родным городом и работой на предприятиях ЕвроХима», — отметил руководитель департамента по взаимодействию с регионами ЕвроХима Александр Шлычков.
Как писали Юга.ру, соцпроекты ЕвроХима победили в национальной премии «Наш вклад».