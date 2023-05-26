Соцпроекты ЕвроХима победили в национальной премии «Наш вклад»
Минерально-химическая компания ЕвроХим заняла первое место в категории «Крупный бизнес» федеральной премии «Наш вклад»
В национальной премии «Наш вклад» ЕвроХим представил 14 социальных проекта федерального и регионального масштабов.
В рамках нацпроектов «Культура», «Образование», «Наука и университеты», «Экология», «Жильё» и «Демография» ЕвроХим инвестировал в соцпрограммы:
- «Сохраняем наследие»;
- Центры инженерного творчества;
- Международная Менделеевская олимпиада по химии;
- «Чистые реки»;
- «Народное ESG»;
- «Города для жизни»;
- «E-Generation»;
- «Спорт для будущих чемпионов».
Во всех регионах присутствия в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» компания реализует проект «Лесовосстановление».
«Сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны, задаёт ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность. Государство это видит и ценит. Премия демонстрирует степень вовлечённости предпринимателей в реализацию национальных проектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны», — подчеркнул первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.
Предприятие ЕвроХим-БМУ в Белореченске тоже активно реализовывает социальные проекты в Краснодарском крае. В 2022 году по инициативе компании в Белореченске провели первый всероссийский фестиваль уличных театров «Белая река». Лучшие уличные театры из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону — «АспектР», «ПэжоArtGroup», «СоЛу» и «ЛаРамБла» — показали свои спектакли на городских площадках.
Как писали Юга.ру, ЕвроХим-БМУ стал лауреатом всероссийского конкурса организаций с высокой социальной эффективностью.