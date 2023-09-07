Разборки в деревне, судный день, материнский гнев. Рассказываем, что посмотреть в кино с 7 сентября

Действие военного байопика «Голда. Судный день» происходит в 1973 году. Главная героиня картины — первая женщина на посту премьер-министра Израиля Голда Меир. Египет, Сирия и Иордания атакуют Святую Землю в надежде вернуть себе потерянные территории. Чтобы спасти страну, Меир предстоит принять ряд крайне ответственных решений.

Мелодрама «Я делаю шаг» рассказывает историю Саши Макарова — выпускника педагогического института, вынужденного после получения диплома вернуться в родной город и начать работать учителем литературы. Мало кто знает, что герой страдает дислексией [избирательное нарушение способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению — прим. Юга.ру], из-за которой даже чтение фамилий учеников в классном журнале дается нелегко. Этот диагноз сильно осложняет ему работу. Единственный человек, кто помогает ему во всем, — подруга детства.

Действие комедии «Концерт отменяется» строится вокруг обычного вещевого шкафа. В нем оказывается заперт неудавшийся герой-любовник Коля, а сам предмет мебели — в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля.

Главная героиня комедии «Праздники» Наталья Пыжова живет в большом доме в сельской местности, у нее любящий муж, две дочери-красавицы. Можно сказать, что всё прекрасно. Для полного счастья осталось только девушек замуж выдать. Идеальная картина рушится в одночасье, когда всё семейство собирается вместе на очередное торжество.

Детективный триллер «Гнев материнский» рассказывает историю отчаявшейся матери и профессиональной журналистки Мариссы, сына которой жестоко убили. Пока второй её сын — полицейский — пытается скрыть детали следствия, она с помощью бывшей беременной девушки погибшего берется самостоятельно расследовать дело. Двум женщинам предстоит погрузиться в мир наркотиков и коррупции Нью-Йорка. Главную роль исполнила двукратная обладательница премии «Оскар» и дважды лауреатка «Золотого глобуса» Хилари Суэнк.

Действие триллера «Телекинез» происходит в Москве в 1977 году. В режиме полной секретности ученые исследуют паранормальные явления. Профессор-физик, специалист по гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить. Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя дар, но быстро понимает, что её способностями управляет некое зло, подавляющее волю.

Хоррор «Нейросеть» рассказывает о студентке и начинающей блогерке Анне, популярность которой растет на глазах. За один день — более 300 тыс. подписчиков. Возникают догадки, что девушка использовала инструменты виртуальной реальности для раскрутки своего контента. Внезапно искусственный интеллект выходит из-под контроля, завладевая сознанием и телами людей.

Герои хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» — четверо блогеров. Они отправляются в заброшенное здание, где когда-то жили оккультисты, чтобы пощекотать нервишки своим зрителям. Они решают провести там обряд, но развлекательный стрим быстро превращается в противостояние с потусторонними силами.

Мультфильм «Пернатый патруль» рассказывает об орлёнке, воспитанном курицами. Когда он повзрослел, то понял, что хочет вольно летать, а не просто жить в загоне с сородичами. Орел отправляется на поиски себя, путешествие приводит героя в Птицеград. Там он находит своих родственников, а также новую цель — стать членом команды пернатого патруля.

Главные герои мюзикла «Мини-диско. Танцуют все!» Тео и Лулу получают приглашение на конкурс, который ежегодно проводит тетя Рита. Однако до лесного лагеря, где проходит состязание, добраться непросто. Сначала ломается их машина, а потом и соперники начинают строить козни.

Обзор премьер прошлой недели можно посмотреть здесь. В прокат вышли ленты собаке Хатико, панде из космоса и инопланетянине.