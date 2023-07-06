Роспотребнадзор заявил, что менингококковая инфекция не передастся через посылки. Ранее в Екатеринбурге умерли два сотрудника склада Ozon
После смерти двоих сотрудников склада Ozon в Свердловской области россияне стали обсуждать возможность заражения инфекцией через посылку
В Свердловской области 6 июля умерли двое сотрудников распределительного центра Ozon, который находится в Кольцово, пригороде Екатеринбурга. Причиной смерти стала менингококковая инфекция, которая приводит к менингиту, об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.
В соцсетях после случившегося россияне стали обсуждать опасность получения посылок со складов маркетплейса. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что никакой угрозы нет.
Читайте также:
По словам представителей ведомства, менингококковая инфекция не может долгое время жить на поверхностях, она передается воздушно-капельным путем.
«Риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — сказано в сообщении федерального ведомства.
По данным маркетплейса и Роспотребнадзора, в распределительном центре проводят дезинфекцию.
В телеграм-канале Ozon также сообщили, что проводят вакцинацию для всех сотрудников склада и «на данный момент вакцинировали уже более 100 человек».
Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причиной заболевания обычно является инфекция. Менингит может приводить к летальному исходу и требует немедленного оказания медицинской помощи. Распространенными симптомами менингита являются ригидность мышц шеи, лихорадка, спутанность сознания или изменение психического состояния, головная боль, тошнота и рвота, пишет ВОЗ.
Вакцинация обеспечивает наилучшую защиту от распространенных видов бактериального менингита.
Напомним, минздрав продлил сроки годности уже выпущенных вакцин «Спутник V». Фармацевты объяснили, почему так можно.