Роспотребнадзор заявил, что менингококковая инфекция не передастся через посылки. Ранее в Екатеринбурге умерли два сотрудника склада Ozon

После смерти двоих сотрудников склада Ozon в Свердловской области россияне стали обсуждать возможность заражения инфекцией через посылку

В Свердловской области 6 июля умерли двое сотрудников распределительного центра Ozon, который находится в Кольцово, пригороде Екатеринбурга. Причиной смерти стала менингококковая инфекция, которая приводит к менингиту, об этом сообщила пресс-служба минздрава региона. В соцсетях после случившегося россияне стали обсуждать опасность получения посылок со складов маркетплейса. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что никакой угрозы нет.

По словам представителей ведомства, менингококковая инфекция не может долгое время жить на поверхностях, она передается воздушно-капельным путем. «Риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — сказано в сообщении федерального ведомства. По данным маркетплейса и Роспотребнадзора, в распределительном центре проводят дезинфекцию. В телеграм-канале Ozon также сообщили, что проводят вакцинацию для всех сотрудников склада и «на данный момент вакцинировали уже более 100 человек».

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причиной заболевания обычно является инфекция. Менингит может приводить к летальному исходу и требует немедленного оказания медицинской помощи. Распространенными симптомами менингита являются ригидность мышц шеи, лихорадка, спутанность сознания или изменение психического состояния, головная боль, тошнота и рвота, пишет ВОЗ.



Вакцинация обеспечивает наилучшую защиту от распространенных видов бактериального менингита.