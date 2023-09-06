Росморпорт запланировал реконструкцию Западного мола в Новороссийске за 1 млрд рублей
В Новороссийске на реконструкцию Западного мола потратят 1 млрд рублей
На сайте госзакупок появился тендер на реконструкцию Западного мола в порту Новороссийска. Начальная цена контракта составляет 1 млрд 44,74 млн рублей. На тендер обратил внимание портал Рortnews.
Заявки на участие принимаются до 22 сентября. Итоги конкурса подведут 2 октября.
Подрядчик должен будет реконструировать объект в течение 26 месяцев с даты заключения договора. Необходимо построить волнозащитный откос с внешней стороны Западного мола из набросных элементов (гексабитов).
Напомним, что реконструкцию Западного мола Главгосэкспертиза России одобрила еще в январе 2019 года.
Западный мол был построен в 1895 году для защиты порта Новороссийска от шторма. Сооружение более чем на километр перекрывает Цемесскую бухту. Реконструкция Западного мола защитит от воздействия волн и продлит срок его эксплуатации. Для этого с береговой линии пляжа до головной части мола возведут километровую наброску.
Как сообщали ранее Юга.ру, жители Новороссийска 6 сентября могут услышать звуки стрельбы.