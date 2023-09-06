Росморпорт запланировал реконструкцию Западного мола в Новороссийске за 1 млрд рублей

В Новороссийске на реконструкцию Западного мола потратят 1 млрд рублей

На сайте госзакупок появился тендер на реконструкцию Западного мола в порту Новороссийска. Начальная цена контракта составляет 1 млрд 44,74 млн рублей. На тендер обратил внимание портал Рortnews.

Заявки на участие принимаются до 22 сентября. Итоги конкурса подведут 2 октября.



Подрядчик должен будет реконструировать объект в течение 26 месяцев с даты заключения договора. Необходимо построить волнозащитный откос с внешней стороны Западного мола из набросных элементов (гексабитов).

Напомним, что реконструкцию Западного мола Главгосэкспертиза России одобрила еще в январе 2019 года.