В Дагестане выпустили парфюм, посвященный республике и ее отдельным местам

В Дагестане выпустили линейку этнического парфюма, посвященного республике. Коллекция состоит из пяти ароматов, каждый из которых носит название значимых мест республики.

При производстве учли культуру народа. Главный аромат линейки — «Дагестан» — украшен кинжалом. На флаконах других ароматов из этой серии изображены Сулакский каньон, крепость Дербент и горы.

«Аромат открывается ярким аккордом свежих цитрусовых нот, которые постепенно переходят в более теплые и изысканные нюансы специй и древесины. Сердце парфюма «Дагестан» наполнено нотами кедра, корня ириса и имбиря, которые придают ему изысканный и элегантный оттенок. Базовые ноты парфюма — это древесные и амбровые аккорды, которые делают его еще более привлекательным и притягательным», — написано на сайте компании.

Как рассказала Юга.ру представитель Isaev Company, локационные ароматы посвящены временам года и интересны по-своему. Сам «Дагестан» имеет цитрусовые ноты, подходит и мужчинам, и женщинам. В разработке аромат находился более года. Для его изготовления используют французское сырье, так как в России масел такого производства пока нет.

«Аромат появился на прилавках около месяца назад. Купить его можно пока что только в Дагестане. В октябре мы будем принимать участие на Всероссийской выставке InterCHARM в Москве и в дальнейшем будет понятно, кто еще может представлять его», — поделилась представитель компании.