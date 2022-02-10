В Краснодаре начали строить комплекс по производству парфюмерии и косметики
По улице Новороссийской в Краснодаре стартовало строительство парфюмерно-косметического комплекса
В Краснодаре по улице Новороссийской, 67 В начали строить производственно-складской комплекс парфюмерии и косметики. Планируется, что здание будет площадью почти 1 тыс. 500 кв. метров и займет участок в 0,7 га.
Его строит компания «Солнце». Она занимается изготовлением парфюмерии, натуральной косметики и средств народной медицины из природных и растительных компонентов Краснодарского края и гор Северного Кавказа. В Краснодар производство перевезли в 2017 году из Ставрополя.
Сейчас производство находится по улице Стасова, 31/2. Там работают 35 человек, при этом, пять мест предназначены для людей с ограниченными возможностями. Новый цех создаст еще 50 рабочих мест. Объем финансирования составил 80 млн рублей.
Разрешения на строительство руководству компании вручил глава города Андрей Алексеенко. Он также обещал помочь производству на разных этапах строительства:
«Краснодару нужны такие брендовые предприятия, которые могут представить местную продукцию и в других регионах страны. Мои коллеги максимально оперативно включатся в работу и помогут как можно быстрее провести газ. Предприятия, которые развиваются и расширяются здесь, в Краснодаре, важны для экономики нашего города. Их необходимо поддерживать».
Также Алексеенко поручил продумать благоустройство дороги и тротуаров по улице Тюляева, чтобы в дальнейшем люди могли комфортно добираться до предприятий, расположенных в этом районе.