В Краснодаре начали строить комплекс по производству парфюмерии и косметики

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-службы мэрии Краснодара

По улице Новороссийской в Краснодаре стартовало строительство парфюмерно-косметического комплекса

В Краснодаре по улице Новороссийской, 67 В начали строить производственно-складской комплекс парфюмерии и косметики. Планируется, что здание будет площадью почти 1 тыс. 500 кв. метров и займет участок в 0,7 га. 

Его строит компания «Солнце». Она занимается изготовлением парфюмерии, натуральной косметики и средств народной медицины из природных и растительных компонентов Краснодарского края и гор Северного Кавказа. В Краснодар производство перевезли в 2017 году из Ставрополя.

Сейчас производство находится по улице Стасова, 31/2. Там работают 35 человек, при этом, пять мест предназначены для людей с ограниченными возможностями. Новый цех создаст еще 50 рабочих мест. Объем финансирования составил 80 млн рублей.

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Разрешения на строительство руководству компании вручил глава города Андрей Алексеенко. Он также обещал помочь производству на разных этапах строительства:

«Краснодару нужны такие брендовые предприятия, которые могут представить местную продукцию и в других регионах страны. Мои коллеги максимально оперативно включатся в работу и помогут как можно быстрее провести газ. Предприятия, которые развиваются и расширяются здесь, в Краснодаре, важны для экономики нашего города. Их необходимо поддерживать».

Также Алексеенко поручил продумать благоустройство дороги и тротуаров по улице Тюляева, чтобы в дальнейшем люди могли комфортно добираться до предприятий, расположенных в этом районе.

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