В Краснодаре начали строить комплекс по производству парфюмерии и косметики

В Краснодаре по улице Новороссийской, 67 В начали строить производственно-складской комплекс парфюмерии и косметики. Планируется, что здание будет площадью почти 1 тыс. 500 кв. метров и займет участок в 0,7 га.

Его строит компания «Солнце». Она занимается изготовлением парфюмерии, натуральной косметики и средств народной медицины из природных и растительных компонентов Краснодарского края и гор Северного Кавказа. В Краснодар производство перевезли в 2017 году из Ставрополя.

Сейчас производство находится по улице Стасова, 31/2. Там работают 35 человек, при этом, пять мест предназначены для людей с ограниченными возможностями. Новый цех создаст еще 50 рабочих мест. Объем финансирования составил 80 млн рублей.