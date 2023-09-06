Краснодарцы стали покупать больше ювелирных украшений — аналитики

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото fxquadro, ru.freepik.com
    © Фото fxquadro, ru.freepik.com

В Краснодарском крае оборот ювелирного рынка увеличился на 10%

По итогам первого полугодия 2023 года Краснодарский край стал лидером в ЮФО по объему продаж ювелирных украшений. По сравнению с 2022 годом оборот рынка увеличился на 10%. Об этом рассказали в аналитическом центре Sokolov.

Суммарно жители Кубани потратили на украшения 6,2 млрд рублей. Таким образом регион занял четвертую строчку рейтинга по объемам продаж ювелирных изделий среди субъектов РФ. 

Также в Краснодарском крае зафиксировали самый высокий средний чек на украшения в ЮФО. Жители Кубани тратят на изделия в среднем 8,5 тыс. рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Аналитики отметили, что в тройку лидеров по объему продаж в округе вошли Ростовская (3,3 млрд рублей) и Волгоградская области (1,5 млрд рублей). Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в ЮФО оказалась в Калмыкии — 160 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 6,1 % жителей относятся к среднему классу.

Деньги Краснодар Рейтинги

Новости

В Краснодаре состоится культурно-психологический стендап «Ангелы и демоны»
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» приглашает отметить День заботы о себе и о планете
Краснодарцы стали покупать больше ювелирных украшений — аналитики
В Краснодарском крае число заболевших корью увеличилось до 143 человек
В Краснодарском крае в ближайшие дни ощутимо похолодает
«Положение о Сочинском нацпарке» доработают из-за замечаний экологов о вырубке леса и добыче ископаемых

Лента новостей

Кому помочь в Краснодаре?
Вчера, 11:05
Кому помочь в Краснодаре?
Делаем добрые дела в День благотворительности
В Анапе из-за ветра запретили надувные плавсредства, Азовское море остыло до 20 °C
Сегодня, 13:19
В Анапе из-за ветра запретили надувные плавсредства, Азовское море остыло до 20 °C
Об обстановке на курортах
В Краснодарском крае семье погибшего участника СВО вернули квартиру
Сегодня, 11:31
В Краснодарском крае семье погибшего участника СВО вернули квартиру
Ранее жилье забрали из-за долгов

Реклама на сайте