Краснодарцы стали покупать больше ювелирных украшений — аналитики

По итогам первого полугодия 2023 года Краснодарский край стал лидером в ЮФО по объему продаж ювелирных украшений. По сравнению с 2022 годом оборот рынка увеличился на 10%. Об этом рассказали в аналитическом центре Sokolov.

Суммарно жители Кубани потратили на украшения 6,2 млрд рублей. Таким образом регион занял четвертую строчку рейтинга по объемам продаж ювелирных изделий среди субъектов РФ.

Также в Краснодарском крае зафиксировали самый высокий средний чек на украшения в ЮФО. Жители Кубани тратят на изделия в среднем 8,5 тыс. рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Аналитики отметили, что в тройку лидеров по объему продаж в округе вошли Ростовская (3,3 млрд рублей) и Волгоградская области (1,5 млрд рублей). Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в ЮФО оказалась в Калмыкии — 160 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 6,1 % жителей относятся к среднему классу.